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Lamine Yamal desata críticas por agitar la bandera palestina

El delantero de 18 años ondeó una gran bandera palestina desde un autobús descapotable durante el desfile del plantel por las calles de Barcelona

  • 14
  • Mayo
    2026

Lamine Yamal se volvió blanco de las críticas de autoridades israelíes por ondear una bandera palestina durante las celebraciones de Barcelona por obtener el título de la liga española.

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De acuerdo con el ministro de Defensa de Israel, el astro juvenil incita al odio contra su país al realizar tal acto.

"Lamine Yamal eligió incitar al odio contra Israel mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, una organización que masacró, violó y quemó a niños judíos, mujeres y ancianos el 7 de octubre (de 2023)”.

El delantero de 18 años ondeó una gran bandera palestina desde un autobús descapotable durante el desfile del plantel por las calles de Barcelona el lunes. 

En este desfile se contó con la presencia de aproximadamente 750,000 personas para celebrar el título de liga asegurado.

Tanto el gobierno de España como una gran parte de su población han sido muy críticos con las operaciones militares de Israel que mataron a decenas de miles de palestinos en Gaza en respuesta al ataque sorpresa de Hamás en 2023.

Esto generó una reacción global contra Israel por el costo humanitario de la guerra en Gaza, que se ha extendido al deporte y la cultura.

Dichas protestas se han extendido a diversos sectores como el deportivo, especialmente en el fútbol, ​​el ciclismo y el baloncesto

España también es uno de los cinco países que boicotean el Festival de la Canción de Eurovisión de este año para protestar por la inclusión de Israel.

Lamine está llamada a ser una de las figuras de España en el Mundial del próximo mes, que se disputará en Norteamérica.


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