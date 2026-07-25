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Lando Norris arrebata pole a Lewis Hamilton en GP de Hungría
Sin embargo, la posición de Hamilton podría caer si recibe un castigo en la parrilla debido a que se abrió una investigación después de la clasificación
Por Diana Valeria Leyva | 25 Julio 2026
El campeón defensor de la Fórmula 1, Lando Norris, consiguió su primera pole de 2026 al arrebatársela a Lewis Hamilton durante la carrera de clasificación del Gran Premio de Hungría.
El siete veces campeón se encontraba en camino a ampliar su récord con la 105.ª pole de su carrera, y la primera en un gran premio completo desde Hungría en 2023. Sin embargo, Norris logró llegar primero por 12 milésimas de diferencia.
El piloto británico sintió que fácilmente podría haber ido mucho más rápido si hubiera tenido tiempo para otra vuelta para corregir errores.
“Ha pasado un tiempo. Tenía la confianza para empujar más.
Lo llevé a un territorio inexplorado en cuanto a lo que le pasa al equilibrio cuando lo empujo a ese siguiente nivel, y perdí un poco de tiempo en un par de lugares”.
Lewis Hamilton podría enfrentar una posible penalización
Charles Leclerc salió tercero con Ferrari, a 0.238 segundos del ritmo. Con Hamilton enfrentándose a una posible penalización, Leclerc podría terminar segundo en la parrilla junto a Norris.
Parece probable que Hamilton reciba el castigo en la parrilla debido a que se abrió una investigación después de la clasificación sobre si obstaculizó a Oscar Piastri.
El piloto australiano gesticuló con el ojo hacia Hamilton después de tomar una acción evasiva cuando vio que el Ferrari de su rival iba lento por el interior de la primera curva. Piastri terminó quinto.
Hamilton ha ganado ocho veces en Hungría y este fue un día de arrepentimientos, pese a ser una de sus mejores actuaciones en clasificación desde que se unió a Ferrari el año pasado.
El líder del campeonato, Kimi Antonelli, saldrá cuarto después de que, al parecer, se viera frenado cuando el Red Bull de Max Verstappen trompeó delante de él.