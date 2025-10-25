Lando Norris saldrá en la pole position en el GP de México

La lucha por el campeonato de la Fórmula 1 pareció apretarse en México el sábado, cuando Oscar Piastri, el líder de la temporada, se topó con dificultades en la clasificación, mientras que su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, se llevó la pole.

Norris ganó su quinta pole de la temporada —la primera en el Autódromo Hermanos Rodríguez— mientras que Piastri quedó en un distante séptimo lugar en la clasificación del sábado.

“Estoy feliz de estar de vuelta en la pole , ha pasado bastante tiempo, así que es una buena sensación”, dijo Norris, quien estuvo por última vez en la pole en Bélgica hace seis carreras . “He tenido algunas buenas carreras aquí en el pasado, así que sólo me concentro en lo que puedo controlar y eso es lo que puedo hacer ”.

Piastri calificó la sesión de "frustrante” y dijo que su velocidad simplemente no estuvo a la altura.

“Todo se sintió bastante normal, los tiempos de vuelta simplemente no estuvieron ahí ”, reconoció Piastri , quien mencionó que se enfocará en ganar posiciones al inicio de la carrera de este domingo .

Una sorpresa mayor fue el rendimiento de Ferrari. Charles Leclerc y Lewis Hamilton se clasificaron segundo y tercero, respectivamente.

Es el mejor resultado de clasificación para Hamilton desde que se unió a Ferrari esta temporada.

“Es una sensación increíble, es la primera vez que ambos estamos aquí en el top 3” , dijo Hamilton. “Creo que nuestro ritmo de carrera no está tan mal, pero es difícil de decir”.

George Russell de Mercedes se ubicó cuarto, mientras que el cuatro veces campeón reinante Max Verstappen comenzará quinto. Verstappen está rápidamente volviendo a la contienda por el campeonato. El piloto de Red Bull no ha renunciado a ganar un quinto título consecutivo.

Verstappen ha ganado tres de las últimas cuatro carreras, así como el sprint en el Gran Premio de Estados Unidos el fin de semana pasado.

Piastri se mantiene como líder del campeonato de pilotos con 14 puntos más que Norris y 40 sobre Verstappen con cinco carreras restantes. Pero Verstappen estaba 104 puntos detrás hace solo cinco carreras.

Norris no sonó como un piloto dispuesto a ceder terreno ante Verstappen en Ciudad de México.

“Estoy aquí para ganar, estaré mirando hacia adelante”, dijo Norris. "Espero una batalla, no espero que sea fácil y tengo los ojos puestos hacia adelante para ver cuánto puedo ganar".

Repercusiones descartadas

Se esperaba que McLaren emitiera algún tipo de castigo contra Norris por la forma en que corrió contra Piastri en Singapur, pero el actual líder en puntos reveló que el equipo no le impuso penalización alguna.

Lando Norris secures pole position, with the Ferraris of Charles Leclerc and Lewis Hamilton behind him on the grid 👀#F1 #MexicoGP

Norris golpeó a Piastri en la primera vuelta en Singapur y McLaren consideró después de una revisión que era evitable y que Norris merecía algún tipo de sanción. Se esperaba que el equipo le diera prioridad a Piastri para elegir el orden de los dos autos al salir de los pits en la clasificación.

Pero Piastri se enredó con Nico Hulkenberg al inicio de la carrera sprint del fin de semana pasado y el contacto lo hizo golpear a Norris, sacando a ambos McLaren de la competencia de ese evento en Texas.

Debido al segundo incidente, Piastri dijo que McLaren llegó a Ciudad de México con una “página en blanco” mientras ambos pilotos intentan defenderse de Verstappen y darle a McLaren un campeonato de pilotos.

“Creo que hay un grado de responsabilidad de mi parte en el sprint, y estamos comenzando este fin de semana con una página en blanco para ambos", expresó Piastri. "Simplemente vamos a salir y correr y ver quién puede salir en la cima. Las consecuencias del lado de Lando han sido eliminadas. Hay muchos factores involucrados, pero en última instancia, sí, eso es lo que se ha decidido”.

Leclerc pesimista

A medida que Ferrari se acerca al primer aniversario de su última victoria —Carlos Sainz Jr. en la Ciudad de México el pasado octubre— Leclerc advirtió que su podio en el Gran Premio de Estados Unidos el fin de semana pasado no es un verdadero indicador de que una victoria esté cerca.

Fue el sexto podio de Leclerc de la temporada —cinco de ellos fueron terceros lugares— pero el primero desde Bélgica hace seis carreras. Luego el monegasco y su compañero de equipo Hamilton clasificaron segundo y tercero en México.

“Si miramos la brecha en comparación con los McLaren, se mantuvo más o menos igual. Nosotros estamos más enfocados en el próximo año, lo cual espero que nos ayude", dijo Leclerc. “Si a partir de ahora podemos luchar consistentemente por un podio, creo que es un objetivo lejano, pero intentaré que esto suceda nuevamente este fin de semana”.

Hamilton aún no ha logrado un podio e igualó su mejor resultado de la temporada al terminar cuarto en Texas. También fue cuarto en Silverstone en julio.

