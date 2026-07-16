Lando Norris recibe sanción de 10 puestos para GP de Bélgica

McLaren confirmó que el piloto británico recibirá una penalización de 10 posiciones en la parrilla de salida para el Gran Premio de Bélgica

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McLaren confirmó que el piloto británico, Lando Norris, perderá 10 posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Bélgica debido a un cambio en componentes de su monoplaza que excede el límite permitido por el reglamento de Fórmula 1.

La sanción llega en un momento delicado para Norris, quien busca mantenerse en la pelea por el campeonato en una temporada marcada por problemas mecánicos y resultados irregulares.

La penalización está relacionada con la instalación de una nueva unidad de electrónica de potencia proporcionada por Mercedes, fabricante de motores de McLaren.

De acuerdo con el equipo británico, el componente incorpora diversas mejoras destinadas a corregir fallas de fiabilidad detectadas durante las primeras carreras del año.

Sin embargo, el cambio obligó a Norris a superar el máximo de tres unidades permitidas por temporada, situación que activa automáticamente una sanción de 10 lugares en la formación de salida.

Cabe señalar que los problemas técnicos han sido una constante para Norris en la actual campaña.

Dos de las unidades utilizadas previamente quedaron inutilizadas por averías, incluida una falla mecánica que le impidió siquiera tomar la salida en el Gran Premio de China.

Esos inconvenientes han afectado sus aspiraciones de mantenerse cerca de los líderes del campeonato y ahora vuelven a representar un obstáculo importante en una de las carreras más emblemáticas del calendario.

Pese a la sanción, McLaren considera que Spa-Francorchamps es uno de los mejores escenarios para asumir el castigo.

El trazado belga es conocido por sus largas rectas y múltiples oportunidades de adelantamiento, características que podrían permitir a Norris recuperar posiciones durante la competencia.

La escudería decidió introducir las mejoras en este circuito con la intención de reducir el impacto deportivo de la penalización y asegurar un mejor rendimiento para el resto de la temporada.

Norris llega al Gran Premio de Bélgica ubicado en la quinta posición del campeonato mundial de pilotos.

El británico se encuentra a 82 puntos del líder Kimi Antonelli, una diferencia considerable que obliga al piloto de McLaren a sumar resultados importantes en la segunda mitad del calendario si pretende mantenerse en la lucha por el título.