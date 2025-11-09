Cerrar X
Lando Norris triunfa en Brasil y amplía su ventaja en F1

El británico Lando Norris (McLaren) consolidó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 tras ganar este domingo el Gran Premio de Sao Paulo

  09
  Noviembre
    2025

El británico Lando Norris (McLaren) consolidó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 tras ganar este domingo el Gran Premio de Sao Paulo, disputado en el histórico circuito de Interlagos.

Con esta victoria, la undécima de su carrera y séptima del año, el piloto de 25 años amplió su ventaja en el campeonato a 24 puntos sobre su compañero y principal rival, Oscar Piastri, quien finalizó quinto.

El segundo lugar fue para el joven italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tras salir desde el pit lane y sufrir un pinchazo, logró una gran remontada para quedarse con el tercer puesto.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) no tuvieron un buen fin de semana, terminando decimotercero y decimocuarto, respectivamente.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó decimoquinto, completando una jornada sin puntos para los pilotos hispanohablantes.

Con tres carreras y un sprint aún por disputarse, Norris lidera la clasificación general con 390 puntos, seguido por Piastri y Verstappen.

La próxima cita será el Gran Premio de Las Vegas, el 23 de noviembre, en el circuito urbano de Nevada.


