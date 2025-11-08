Lando Norris gana la esprint en Brasil y amplía su ventaja

El británico Lando Norris, de McLaren, se llevó este sábado la victoria en la carrera esprint del Gran Premio de Brasil, consolidando su liderazgo en el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1.

Con este triunfo en el circuito de Interlagos, Norris alcanzó 365 puntos, ampliando su ventaja sobre su compañero de equipo Oscar Piastri, quien se mantiene segundo con 356 unidades tras abandonar la prueba por un accidente en la séptima vuelta.

El podio lo completaron los Mercedes del italiano Kimi Antonelli y del británico George Russell, en una competencia marcada por múltiples incidentes y una pista húmeda tras la lluvia nocturna en São Paulo.

El neerlandés Max Verstappen, tercero en la clasificación general, finalizó cuarto, recortando ligeramente la distancia con los pilotos de McLaren.

La carrera fue interrumpida durante 24 minutos con bandera roja tras una serie de choques en la séptima vuelta, en la que Piastri, el alemán Nico Hülkenberg (Sauber) y el argentino Franco Colapinto (Alpine) se salieron del trazado.

El brasileño Gabriel Bortoleto, primer piloto local en competir en el GP de Brasil desde Felipe Massa en 2017, abandonó en la última vuelta tras un problema con su monoplaza en la S de Senna.

La clasificación para el Gran Premio del domingo está prevista para las 15:30 hora local (18:30 GMT), con Norris partiendo como favorito para extender su racha y acercarse al título mundial.

LANDO POR EL GRAND SLAM

Además de este importante triunfo, Norris se llevó la pole position para la carrera del domingo, donde saldrá como favorito para llevarse el triunfo y poner una mano en el trofeo del Mundial de Pilotos, pues con Piastri falto de confianza y Max partiendo de muy atrás en carrera, todo está puesto para que el domingo de lleve la victoria

