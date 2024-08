'Checo' Pérez saldrá en quinta posición en el GP de Holanda

Lando Norris se apoderó de la pole position del Gran Premio de Holanda tras completar este sábado una fenomenal clasificación en su arremetida por reducir la ventaja del ídolo local Max Verstappen en la cima del campeonato de la Fórmula Uno.

