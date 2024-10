'Checo' Pérez queda 14 en la práctica 3 del GP de México

En la tercera y última práctica del Gran Premio de México 2024 el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez terminó en la posición 14 y tuvo problemas con el frenado de su auto.

Big lock up for Checo 🔒



The Mexican goes wide on the entry to the Estadio section.#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/8cq5lImzlg — Formula 1 (@F1) October 26, 2024

Los tres primeros fueron Oscar Piastri, de la escudería McLaren, quien quedó en primer lugar; Lando Norris, también de McLaren, en segundo; y Carlos Sainz, de Ferrari, en tercero.

Your top 3 in final practice! 🇲🇽



🥇 Piastri

🥈 Norris

🥉 Sainz



Next up, the competitive bit starts! 🍿#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/bCzAxdPaDN — Formula 1 (@F1) October 26, 2024

Por su parte, Max Verstappen, compañero de "Checo" en la escudería Red Bull, obtuvo la cuarta posición.

Promising pace from those in Papaya 🧡



Here's the full order from FP3 in Mexico City 👇#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/aImyZ7jji0 — Formula 1 (@F1) October 26, 2024

A las 15:00 horas se llevará inicia la clasificación para la carrera del domingo 27 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

