Deportes

Las Águilas de la Preparatoria 9… ¡‘Vuelan’ alto!

Disputarán su Final 16 al hilo en la Liga Intrauniversitaria de la UANL al vencer a la Prepa 16; van por el Pentacampeonato y su rival en turno es la Prepa 22

  • 06
  • Noviembre
    2025

Las Águilas de la Preparatoria 9 dieron un paso más para consolidar su dinastía en la Liga Intrauniversitaria de futbol americano de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), luego de clasificarse a su Final 16 al hilo.

Este miércoles, las Águilas superaron 14-7 a los Toros de la Preparatoria 16 en la instancia de semifinales.

La ‘Prepa 9’ se ostenta actualmente como tetracampeón y la próxima semana irá en busca de una hazaña inédita: ganar su quinto título al hilo.

Michael Muñoz en acarreo por la vía terrestre y una combinación aérea entre Axel Bladé con Omar Calzoncit le dieron las anotaciones a las Águilas.

La ‘Prepa 9’ se medirá en la Final ante las Panteras de la Preparatoria 22, quienes dejaron en el camino a los Vaqueros de la Preparatoria 2.

¿Y en las facultades?

En la categoría de Facultades, los Osos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) se impusieron 41-7 a los Castores de Ingeniería Civil.

El quarterback Andrés ‘Pollo’ Lozano brilló con pases de anotación a José Juan Chapa, Diego Villarreal y Adrián Lozano.

También anotaron Diego Balleza y Ángel Sánchez en la victoria de los Osos.

La próxima semana FIME buscará el tricampeonato ante el ganador de la otra semifinal, que hasta la hora de cierre disputaban las Lechuzas de Leyes y los Elefantes de Facpya.


Comentarios

