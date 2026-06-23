Una de las curiosidades de esta carta es que los apellidos del líder criminal se encuentran invertidos, lo que le reduce su veracidad

Inicio / Nacional / 'El Chapo' ve a México como un lugar seguro para cumplir condena

En una carta escrita presuntamente por Joaquín "El Chapo" Guzmán, el narcotraficante insiste en ser extraditado a México al asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con un "lugar seguro" para cumplir su condena.

A lo largo de su mensaje, "El Chapo" afirmó que sus derechos han sido violados por las autoridades estadounidenses, por lo que le pidió al juez del distrito de Brooklyn que considerara de nueva cuenta su petición.

Una de las curiosidades de esta carta es que los apellidos del líder criminal se encuentran invertidos, lo que le reduce su veracidad.

En cartas anteriores afirmó que sigue sin recibir un trato justo dentro del sistema judicial estadounidense.

En anteriores ocasiones, Brian Cogan mencionó que sus requerimientos no tienen sentido o mérito ilegal, por lo que desestimó los cargos.

Estos fueron los delitos por los que se condenó a Joaquín "El Chapo" Guzmán

En 2019, un jurado federal en Brooklyn condenó a Joaquín Guzmán Loera. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), los delitos por los cuales purga su condena en dicho país abarcan: