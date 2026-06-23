A pesar de las dudas sobre el director técnico Roberto Martínez sobre dejar a Cristiano Ronaldo como titular en este partido, las dudas se acallaron

Inicio / Deportes / Portugal se reivindica con goleada sobre Uzbekistán en Mundial™

Ante las fuertes críticas por el empate contra República del Congo, la selección de Portugal demostró este martes la calidad de jugadores al golear a Uzbekistán en su segundo encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026™ en el Estadio Houston.

Con anotaciones y récord de Cristiano Ronaldo, así como tantos de Nuno Mendes, Abduvohid Nematov (autogol) y Rafael Leão, fue como el equipo portugués se reivindicó en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Con una posesión de 66%, el equipo comandado por CR7 logró obtener una mayor precisión en los pases. Sin embargo, el juego no fue del todo limpio, debido a que ambas escuadras cometieron al menos 14 faltas durante este encuentro mundialista.

A pesar de las dudas sobre el director técnico Roberto Martínez sobre dejar a Cristiano Ronaldo como titular en este partido, las dudas se acallaron luego de que "El Bicho" se mantuvo todo el partido en la cancha.

Con esto, la selección portuguesa logra su primera victoria en este magno evento deportivo.

CR7 se convierte en historia; marca un gol en seis Mundiales

Cristiano Ronaldo rompió este martes un nuevo récord en la historia de los mundiales, al convertirse en el primer jugador en marcar un gol en al menos seis justas deportivas.