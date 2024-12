Las semifinales de la Liga MX… ¡tienen ‘sabor’ regio!

Con la clasificación de Rayados a la antesala de la Gran Final de la Liguilla del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, tras eliminar a Pumas en Cuartos de Final, continúa la tradición regia en las recientes Semifinales de la Primera División del futbol mexicano.

Y es que en los últimos siete torneos cortos del balompié azteca, Rayados y/o Tigres, los dos equipos de la Sultana del Norte, están presentes en la fase de ‘Semis’, para con ello darles un toques o ‘sabor’ regiomontano.

Del Torneo Apertura 2021 a la fecha, Nuevo León hace acto de presencia en las series en las que se lucha por un boleto para la batalla por el título.

En esta ocasión, Monterrey representará al futbol regio en la antesala de la Gran Final al enfrentar al Atlético de San Luis, que dejó fuera de combate a Tigres en Cuartos de Final, con el juego de Ida en el Estadio Alfonso Lastras y la Vuelta en el ‘Gigante de acero’.

Estos son los siete torneos cortos consecutivos en los cuales el futbol regio hace acto de presencia en la Semifinal, ya sea con uno o los dos clubes de la Sultana del Norte:

Torneo Apertura 2021: León Vs. Tigres

Torneo Clausura 2022: Tigres Vs. Atlas

Torneo Apertura 2022: Rayados Vs. Pachuca

Torneo Clausura 2023: Rayados Vs. Tigres

Torneo Apertura 2023: Tigres Vs. Pumas

Torneo Clausura 2024: Cruz Azul Vs. Rayados

Torneo Apertura 2024: Rayados Vs. San Luis

