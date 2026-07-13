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Las Semifinales del Mundial 2026 la protagonizarán los mejores

La antesala de la final la protagonizarán cuatro selecciones Campeonas… y los cuatro primeros sitios del actual Ranking Mundial de la FIFA

Por Gerardo Vázquez | 13 Julio 2026

Las actuales dos batallas de las Semifinales de la justa veraniega de 2026 han roto récords históricos, destacando que por primera vez llegaron juntos los cuatro mejores equipos del actual Ranking Mundial de la FIFA a esta instancia.

Los enfrentamientos son: Francia Vs España y Argentina Vs Inglaterra, cuatro selecciones Campeonas del mundo que acumulan siete títulos en total.

Francia es el número uno, Argentina es el dos, España es el tres e Inglaterra es el cuatro.

El partido entre Francia y España pondrá frente a frente a los jugadores Kylian Mbappé y Lamine Yamal, dos grandes estrellas del futbol europeo.

El duelo Argentina Vs Inglaterra reedita uno de los historiales más tensos y seguidos en la historia de las Copas del Mundo, el más recordado es el de México 1986, donde la Albiceleste eliminó a los ingleses con la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, con marcador de 2-1, en los Cuartos de Final.

Las llaves se jugarán en territorio estadounidense; el Francia-España será en Dallas, mientras que el Argentina-Inglaterra se llevará a cabo en Atlanta.

Datos y curiosidades de las semifinales del mundial

DatoDescripción
Duelo generacionalEl partido Francia vs España puso frente a frente a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, dos generaciones llamadas a liderar el futbol mundial.
Rivalidad históricaArgentina vs Inglaterra reavivó una de las rivalidades más tensas, históricas y apasionantes de las Copas del Mundo.
Campeones mundialesLas cuatro selecciones semifinalistas ya conquistaron al menos una vez la justa veraniega.
Títulos acumuladosFrancia, Argentina, España e Inglaterra suman siete campeonatos mundiales en conjunto.
Hecho inéditoEs la primera ocasión en que el Top 4 del Ranking Mundial de la FIFA alcanza de manera conjunta las Semifinales del torneo.

 

Así se jugarán las semifinales 

MARTES

Francia Vs España
13:00 horas
Estadio Dallas
Azteca 7

MIÉRCOLES

Inglaterra Vs Argentina
13:00 horas
Estadio Atlanta
Azteca 7

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