LeBron James sale de los Lakers; irá a la agencia libre

LeBron James, de 41 años, va a disputar su vigésima cuarta temporada en la NBA, pero no lo hará con el jersey del conjunto angelino

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LeBron James informó este martes a Los Ángeles Lakers de que no seguirá en la franquicia en la próxima temporada, a escasas horas de la abertura de la agencia libre de la NBA, según informó a la cadena ESPN, Rich Paul, representante del jugador.

LeBron James, de 41 años, va a disputar su vigésima cuarta temporada en la NBA, pero no lo hará con la camiseta de los Lakers, según las fuentes citadas.

James saldrá de los Lakers tras ocho años en los que conquistó el anillo en la Burbuja de Orlando en 2020 en las Finales contra el Miami Heat.

En la última temporada, el cuádruple campeón NBA promedió 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias por partido, pero su equipo cayó ante los Oklahoma City Thunder en la segunda ronda de los playoffs.

Los Lakers habían propuesto a LeBron seguir en la franquicia, que se quedará ahora con Luka Doncic como principal cara visible.

LeBron James decidió entrar en la agencia libre, que abre este mismo martes y va a estudiar ofertas.

Los Golden State Warriors de Steph Curry figuran entre las franquicias mejor posicionadas para incorporar al veterano, según medios estadounidenses.