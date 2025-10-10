LeBron James se perderá el inicio de la NBA por lesión

Los Los Ángeles Lakers confirmaron que su máxima figura, LeBron James, no podrá iniciar la temporada regular debido a una lesión en el nervio ciático que le ha provocado molestias en el glúteo desde hace varias semanas.

A pesar de haber participado en el día de medios del equipo el pasado 29 de septiembre, el jugador de 40 años aún no está en condiciones de competir al máximo nivel.

Durante la pretemporada, LeBron había señalado como meta el 21 de octubre, fecha del duelo inaugural contra los Golden State Warriors, para regresar al parquet, sin embargo su proceso de recuperación no ha avanzado lo suficiente, por lo que su debut podría aplazarse hasta finales de octubre o principios de noviembre, según reportes del cuerpo médico de los Lakers.

Mientras avanza su rehabilitación, LeBron también ha estado en el centro de la atención mediática por motivos ajenos al deporte.

Por otra parte, el veterano basquetbolista generó expectativas entre sus seguidores al anunciar que haría un “gran comunicado” sobre su futuro, pero el anuncio resultó ser una campaña publicitaria de una marca de bebidas alcohólicas, lo que desató críticas en redes sociales.

