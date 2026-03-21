LeBron se convierte en el jugador con más partidos de la NBA

Este sábado, en el partido de Los Ángeles Lakers frente a Orlando Magic, LeBron James se convirtió en el jugador con más partidos disputados en la historia de la NBA superando los 1.611 de Robert Parish.

Con 41 años, LeBron James fue titular en el quinteto de JJ Redick en la visita a los Magic, donde los Lakers intentaban lograr su noveno triunfo consecutivo.

King James, en su vigésima tercera temporada NBA, jugó 548 partidos en su primera etapa con los Cleveland Cavaliers, 294 con los Miami Heat, 301 en su regreso a los Cavs y 469 con la camiseta de los Lakers.

Promedia esta temporada 21.3 puntos, 5.8 rebotes y 6.9 asistencias y sigue siendo uno de los jugadores más determinantes de la liga.

"Sin él no ganamos", afirmó hace poco su compañero en los Lakers, Luka Doncic.

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