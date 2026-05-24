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NBA revela quintetos ideales de la temporada 2025

El quinteto principal se conforma por Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Cade Cunningham, Nikola Jokic y la sorpresa de Luka Doncic, que dejó fuera a LeBron

  • 24
  • Mayo
    2026

El quinteto ideal de la temporada 2025 de la NBA ya está aquí y trajo sorpresas.

Este domingo la liga dio a conocer los equipos All-NBA, siendo el primer equipo conformado por Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Cade Cunningham, Nikola Jokic y la sorpresa de Luka Doncic.

Y es que Doncic se coló al quinteto ideal dejando fuera a su compañero de equipo, LeBron James, quien quedó fuera de las selecciones principales por apenas segunda vez en sus 23 campañas dentro de la liga.

Para este equipo, tanto Gilgeous-Alexander, del Oklahoma City Thunder, como Jokic, de los Denver Nuggets, recibieron votos unánimes para encabezar la lista de los mejores jugadores del año.

Dončić apareció en las 100 papeletas emitidas por la prensa especializada, con 91 votos para el primer equipo y nueve para el segundo.

Por su parte, el gigante francés Victor Wembanyama estuvo presente en todas las votaciones y perdió la unanimidad por apenas un sufragio, al obtener 99 votos para el quinteto principal y uno para el segundo equipo.

El jugador de los Detroit Pistons, Cade Cunningham, también generó sorpresa al recibir 60 votos para el primer equipo y 38 para el segundo.

Con esto, Cunningham superó a Jaylen Brown, de los Boston Celtics, quien, a pesar de aparecer en las 100 papeletas, terminó relegado al segundo equipo por recibir menos votos para el quinteto principal.

Para Jokic se trata de su octava aparición en un All-NBA, mientras que Doncic alcanzó la sexta.

Gilgeous-Alexander sumó su cuarta selección, Cunningham la segunda y Wembanyama debutó en el equipo ideal de la liga.

Gilgeous-Alexander y Jokic fueron elegidos por unanimidad, con 500 votos cada uno, por un jurado de 100 votantes. Wembanyama recibió 498, Doncic 482 y Cunningham 414.

Resto de quintetos All-NBA

Segundo quinteto ideal

  • Jaylen Brown — Boston Celtics
  • Jalen Brunson — New York Knicks
  • Kevin Durant — Phoenix Suns
  • Kawhi Leonard — Los Angeles Clippers
  • Donovan Mitchell — Cleveland Cavaliers

Tercer quinteto ideal

  • Tyrese Maxey — Philadelphia 76ers
  • Jamal Murray — Denver Nuggets
  • Jalen Johnson — Atlanta Hawks
  • Chet Holmgren — Oklahoma City Thunder
  • Jalen Duren — Detroit Pistons

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