Liam Lawson toma el lugar de ‘Checo’ Pérez en Red Bull

No pasó ni un día desde el anuncio de la salida de Sergio "Checo" Pérez de Red Bull Racing, cuando la escudería austriaca oficializó el nombre de su nuevo piloto titular.

Liam Lawson, el joven talento neozelandés, ocupará el asiento del mexicano a partir de la temporada 2025, continuando con la tradición del equipo de promover a pilotos de su Programa Junior.

A través de un comunicado en redes sociales, Red Bull confirmó la incorporación de Lawson, quien se unirá a Max Verstappen para formar una de las duplas más esperadas del campeonato.

Christian Horner, director del equipo, expresó entusiasmo por la llegada de Lawson, resaltando sus logros en la escudería hermana, Alpha Tauri.

Liam Lawson's rise through the ranks at Red Bull ⬆️ #F1 pic.twitter.com/fOFsGH2J15