EUA dice que sus barcos usarán el Canal de Panamá sin pagar peaje

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció mediante su cuenta de X que los barcos estadounidenses no pagarán el peaje de uso del Canal de Panamá.

Este anuncio se hace en medio de la polémica bilateral sobre el control de la infraestructura entre Panamá y Estados Unidos.

Dentro de la publicación, se lee que esto "ahorrará millones de dólares de cuotas al año", sin dar más detalles.

U.S. government vessels can now transit the Panama Canal without charge fees, saving the U.S. government millions of dollars a year. pic.twitter.com/G4gV2mHu7O