La Liga MX volvió a perder posiciones en el ranking mundial de ligas elaborado por OPTA y arrancará la temporada 2026-2027 ubicada en el lugar 23

Inicio / Deportes / Liga MX sale del Top 20 de las mejores ligas del mundo

La Liga MX continúa perdiendo terreno en el escenario internacional. De acuerdo con la más reciente actualización de los Power Rankings de OPTA para la temporada 2026-2027, el futbol mexicano descendió al lugar 23 entre las mejores ligas del mundo, quedando nuevamente fuera del Top 20.

El torneo mexicano cayó una posición respecto al ranking anterior, cuando ocupaba el puesto 22, una señal que refleja el avance de otras competiciones del continente y el estancamiento del campeonato nacional en la clasificación global.

Queda detrás de varias ligas de América

La Liga MX no solo quedó lejos de las principales competiciones europeas, sino que también fue superada por varios torneos del continente americano.

El Brasileirao aparece como la mejor liga de América al ubicarse en el sexto lugar mundial, seguida por la Liga Profesional de Argentina en la séptima posición.

Más abajo figuran Colombia en el puesto 17, Ecuador en el 20, la MLS de Estados Unidos en el 21 y la Primera División de Paraguay en el 22.

México aparece inmediatamente después, ocupando el lugar 23 de la clasificación.

Europa mantiene el dominio

En los primeros puestos no hubo sorpresas. La Premier League de Inglaterra conserva el liderato como la mejor liga del planeta, seguida por la Bundesliga de Alemania, LaLiga de España, la Serie A de Italia y la Ligue 1 de Francia.

El dominio europeo sigue siendo absoluto en las posiciones de privilegio, mientras que Brasil y Argentina se mantienen como las únicas ligas americanas dentro del Top 10.

Top 10 del ranking de OPTA

Premier League (Inglaterra) Bundesliga (Alemania) LaLiga (España) Serie A (Italia) Ligue 1 (Francia) Serie A de Brasil Liga Profesional de Argentina Jupiler Pro League (Bélgica) Primeira Liga (Portugal) Championship (Inglaterra)

¿Cómo se elabora el ranking?

Los Power Rankings de OPTA utilizan un modelo estadístico que evalúa la fortaleza de cada liga a partir del rendimiento de sus equipos.

La metodología considera la puntuación promedio de los clubes que participan en cada competición, así como el nivel de desempeño de las escuadras mejor posicionadas. Con esos datos se mide la competitividad y calidad general de cada torneo a nivel mundial.