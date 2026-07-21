En 2010, España ganó la Copa del Mundo y Monterrey la Liga MX; ¿se repetirá esta coincidencia ahora en 2026 después de que los ibéricos son campeones?

Inicio / Deportes / El título de España en el Mundial… ¡Ilusiona a Rayados!

El título de España en la Copa del Mundo 2026 es buen presagio para el Club de Futbol Monterrey.

Tal parece que a Rayados le agrada que la selección española se haya coronado en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Y es que esto presagia que La Pandilla pueda coronarse en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, que inició el jueves pasado.

Y es que hace 16 años, en 2010, los ibéricos alzaron el cetro de la justa veraniega de Sudáfrica 2010, el domingo 11 de julio, al derrotar por 1-0 a Países Bajos en la final en tiempo extra, con gol de Andrés Iniesta al minuto 116.

En ese mismo año, tras la celebración de la fiesta del futbol, se llevó a cabo el Torneo Apertura 2010 de la Liga MX, en el cual La Pandilla logró su cuarto cetro liguero en la Primera División del futbol mexicano al vencer al Santos Laguna en la Gran Final con marcador global de 5-3: los de Coahuila ganaron 3-2 la Ida en el Estadio TSM Corona, y los de la Sultana del Norte remontaron y triunfaron 3-0 en la Vuelta, en el Estadio Tecnológico.

Ahora en 2026, los ibéricos volvieron a conquistar la Copa del Mundo al superar 1-0 a Argentina en la batalla por el título con tanto de Ferran Torres al minuto 106 del alargue.

¿Será que se dará la misma coincidencia de hace 16 años… y los albiazules se coronarán en el campeonato mexicano?

¿Se repetirá lo que pasó hace 16 años?

2010

España, campeón del Mundial de Sudáfrica 2010

Rayados, monarca del Torneo Apertura 2010 de la Liga MX

2026