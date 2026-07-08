Los 26 futbolistas del campeonato mexicano que participaron con seis selecciones ya fueron eliminados entre la fase de grupos y los Octavos de Final

Inicio / Deportes / Liga MX se queda sin representantes en el Mundial FIFA 2026™

La Liga MX quedó oficialmente fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con la eliminación de Colombia en los Cctavos de Final, el futbol mexicano perdió a sus últimos representantes en el torneo y no contará con un solo jugador en los Cuartos de Final.

El campeonato mexicano había llegado a la justa mundialista con 26 futbolistas distribuidos en seis selecciones nacionales, sin embargo ninguno logró sobrevivir a las primeras rondas de eliminación y todos terminaron su participación antes de la antesala de las semifinales.

Colombia fue la última esperanza

Los últimos jugadores de la Liga MX con vida en el Mundial eran los colombianos Camilo Vargas y Willer Ditta. Ambos quedaron eliminados junto a su selección tras caer en tanda de penales frente a Suiza en el cierre de los Octavos de Final.

Con su salida, se cerró definitivamente la participación de los futbolistas que militan en clubes mexicanos dentro de la máxima competición del futbol internacional.

Uruguay y Panamá, los primeros en caer

La primera selección en despedirse fue Uruguay, considerada una de las decepciones del torneo tras no superar la fase de grupos. Con la Celeste quedaron fuera Santiago Mele, Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

Poco después se sumó Panamá, que tampoco logró avanzar y se marchó sin marcar un solo gol en toda la competencia. Entre los eliminados estuvieron Adalberto Carrasquilla, Yoel Bárcenas, Ismael Díaz y José Luis Rodríguez.

Ecuador y México también dijeron adiós

Ecuador fue eliminado en la ronda de Dieciseisavos de Final tras caer ante México. Con ello terminaron su participación Enner Valencia, Jackson Porozo y Pedro Vite.

La Selección Mexicana, que contaba con la mayor cantidad de representantes de la Liga MX, también quedó fuera del certamen tras una dolorosa derrota frente a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

La eliminación del Tricolor significó la salida de 12 futbolistas vinculados al campeonato local.

Estados Unidos completó la lista

Estados Unidos tampoco logró mantenerse en competencia. El conjunto de las Barras y las Estrellas fue superado con claridad por Bélgica, resultado que dejó fuera a Alejandro Zendejas, otro de los jugadores de la Liga MX presentes en el Mundial.

Con ello, la presencia del futbol mexicano quedó reducida únicamente a Colombia, que finalmente también fue eliminada.

Aunque ningún futbolista de la Liga MX alcanzó los Cuartos de Final, el torneo mexicano tuvo una presencia importante en la Copa del Mundo.

Con 26 jugadores aportados a distintas selecciones, la Liga MX se ubicó como la decimocuarta competición que más futbolistas cedió al Mundial 2026. Incluso superó a la Primera División de Argentina, que contribuyó con 19 elementos al torneo.