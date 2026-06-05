Revela MLS su primer 11 para enfrentar a la Liga MX

La Major League Soccer dio a conocer este viernes a los primeros 11 jugadores que integrarán su equipo para el All-Star Game 2026 frente a la Liga MX, un duelo que volverá a reunir a las principales figuras de ambas competiciones el próximo 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

La lista fue conformada a partir de la votación de aficionados, futbolistas y representantes de medios de comunicación, y combina estrellas internacionales consolidadas, jóvenes talentos emergentes y jugadores que apuntan a ser protagonistas en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Entre los nombres más destacados aparecen el argentino Lionel Messi, figura del Inter Miami, y el surcoreano Son Heung-Min, reciente incorporación del LAFC y una de las máximas figuras del futbol asiático.

The league’s brightest stars. ⭐



Meet the First XI for the MLS All-Star Game pres. by @chime pic.twitter.com/DaefafwnkC — Major League Soccer (@MLS) June 5, 2026

Messi y Son lideran el ataque

La ofensiva del equipo estará encabezada por tres futbolistas de peso internacional.

Además de Messi y Son, el delantero belga Hugo Cuypers, del Chicago Fire FC, fue elegido para completar el tridente ofensivo del conjunto de la MLS.

Por su parte, Son escribió una página especial en la historia de la liga al convertirse en apenas el segundo futbolista surcoreano en ser nombrado All-Star de la MLS.

El primero fue Hong Myung-Bo en 2003, actual seleccionador de Corea del Sur y exdefensor del LA Galaxy.

Nashville domina la convocatoria

El Nashville SC fue el equipo con mayor representación dentro de este primer 11, al aportar tres jugadores.

El guardameta Brian Schwake fue elegido para custodiar la portería, mientras que Andy Najar ocupará una de las posiciones defensivas y Hany Mukhtar formará parte del sector ofensivo del mediocampo.

El Chicago Fire también destacó con dos representantes: el delantero Hugo Cuypers y el defensor sudafricano Mbekezeli Mbokazi.

Cabe señalar que la línea defensiva estará integrada por Anthony Markanich, del Minnesota United, los centrales Mbekezeli Mbokazi y Tim Ream, además del hondureño Andy Najar.

En el mediocampo aparecerán Sebastian Berhalter, del Vancouver Whitecaps, junto a Hany Mukhtar y el joven Zavier Gozo, del Real Salt Lake.

Gozo se convirtió en una de las historias más llamativas de la convocatoria. Con apenas 19 años, es apenas el segundo adolescente que logra un lugar en un All-Star Game de la MLS durante las últimas cinco ediciones, siguiendo los pasos de Obed Vargas.

Mientras tanto, Mbokazi también hizo historia al convertirse en apenas el segundo futbolista sudafricano seleccionado para un equipo All-Star de la MLS. El primero fue Doctor Khumalo en 1996.

Los elegidos para el primer 11

La alineación inicial anunciada por la MLS quedó conformada de la siguiente manera:

Portero

Brian Schwake (Nashville SC)

Defensas

Anthony Markanich (Minnesota United)

Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC)

Tim Ream (Charlotte FC)

Andy Najar (Nashville SC)

Mediocampistas

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)

Zavier Gozo (Real Salt Lake)

Hany Mukhtar (Nashville SC)

Delanteros

Hugo Cuypers (Chicago Fire FC)

Son Heung-Min (LAFC)

Lionel Messi (Inter Miami)

Por otra parte, la plantilla definitiva de la MLS todavía no está completa.

Los 15 lugares restantes serán definidos por el entrenador del equipo All-Star, Dean Smith, técnico del Charlotte FC, quien seleccionará a 13 futbolistas adicionales.

Los otros dos lugares serán designados directamente por el comisionado de la MLS, Don Garber.

La liga informó que la convocatoria completa será anunciada en una fecha posterior, previo al enfrentamiento contra las estrellas de la Liga MX.

Comentarios