Limitará UEFA revisiones prolongadas del VAR en nueva temporada

La UEFA y los responsables de arbitraje de las 55 federaciones nacionales europeas acordaron limitar las revisiones prolongadas del VAR

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La UEFA acordó con los responsables de arbitraje de las 55 federaciones nacionales europeas reducir las revisiones prolongadas del VAR y reforzar el criterio de intervención únicamente cuando exista un error claro y evidente del árbitro principal.

La decisión fue tomada durante una reunión celebrada la semana pasada entre el organismo rector del futbol europeo, representantes arbitrales de las asociaciones nacionales y miembros de la International Football Association Board (IFAB), entidad encargada de definir las Reglas de Juego.

El objetivo es unificar criterios de actuación antes del inicio de la nueva temporada y evitar que el videoarbitraje se convierta en una herramienta para reinterpretar constantemente las decisiones tomadas sobre el terreno de juego.

El VAR sólo actuará en errores evidentes

Durante el encuentro se reiteró que la función del VAR debe limitarse a corregir errores manifiestos o jugadas claras que hayan pasado desapercibidas para el árbitro.

La UEFA insistió en que el sistema no fue creado para volver a arbitrar los partidos.

"El VAR no está destinado a arbitrar de nuevo el partido, sino que constituye un apoyo esencial para los árbitros", señaló el organismo europeo.

La conclusión compartida por los responsables arbitrales fue que las revisiones excesivamente largas suelen reflejar situaciones en las que la decisión inicial no era claramente incorrecta.

"Las revisiones prolongadas y minuciosas suelen ser un síntoma que revela que la decisión sobre el terreno de juego no fue clara y obviamente incorrecta, por lo que deben limitarse", indicó la UEFA.

Nuevas reglas para agilizar el juego

Otro de los acuerdos alcanzados fue aplicar de manera más estricta las modificaciones reglamentarias introducidas recientemente durante la Copa del Mundo de 2026.

Las nuevas disposiciones buscan reducir interrupciones innecesarias y aumentar el tiempo efectivo de juego.

Las medidas están enfocadas principalmente en situaciones que suelen generar pérdidas de tiempo, como los saques de puerta, saques de banda, sustituciones y atención de lesiones dentro del terreno de juego.

La intención es que el balón permanezca más tiempo en disputa y que los encuentros mantengan un ritmo más fluido.

Entre las modificaciones que ya entraron en vigor destaca la posibilidad de que el VAR intervenga cuando una segunda tarjeta amarilla derive de una decisión claramente equivocada.

Anteriormente, el sistema únicamente podía participar en casos relacionados con tarjetas rojas directas.

También se reforzó el criterio para corregir errores de identidad cuando un árbitro sancione o expulse al jugador equivocado durante una acción.

Los responsables arbitrales coincidieron en la necesidad de aplicar estos criterios de forma uniforme en todas las competiciones europeas.

Buscan mayor coherencia en toda Europa

El director de arbitraje de la UEFA, Roberto Rosetti, destacó que la principal meta es ofrecer claridad tanto a futbolistas como a entrenadores, clubes y aficionados.

"Esto ayudará a que los jugadores, los clubes, los aficionados y todas las partes interesadas del fútbol comprendan mejor las decisiones arbitrales", afirmó.

Rosetti consideró que la aplicación uniforme de las reglas es fundamental para reducir controversias y fortalecer la credibilidad del arbitraje.

"Para la popularidad del fútbol, es fundamental eliminar cualquier duda del juego y garantizar que las reglas se apliquen con claridad", agregó.

La reunión también sirvió para reforzar el protocolo de comunicación entre árbitros y capitanes de equipo, una medida que busca mejorar el respeto hacia el cuerpo arbitral y reducir confrontaciones durante los partidos.

Para la UEFA, alcanzar un consenso entre las 55 federaciones nacionales representa un paso importante hacia una interpretación más homogénea del reglamento.

"El hecho de que las 55 federaciones nacionales y la UEFA hayan acordado unas directrices para lograr un enfoque más coherente en la aplicación de las Reglas de Juego supone un hito importante", concluyó Rosetti.

La UEFA adelantó que en las próximas semanas presentará nuevas iniciativas y lineamientos destinados a reforzar la aplicación uniforme del VAR y de las Reglas de Juego en todas las competiciones bajo su jurisdicción.