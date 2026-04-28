EUA no limitará posibles acciones militares de Trump en Cuba

Este martes, los demócratas del Senado de Estados Unidos fracasaron en un nuevo intento de limitar la autoridad del presidente, Donald Trump, para usar la fuerza militar sobre Cuba.

Con 47 votos a favor y 51 en contra, la iniciativa para controlar las posibles acciones de fuerza sobre La Habana fue frenada por los republicanos.

Sin embargo, republicanos como Susan Collins, de Maine, y Rand Paul, de Kentucky, se unieron a los demócratas en la votación.

Este intento fallido sobre limitar la fuerza militar en Cuba se une a una serie de fallos en el Senado para controlar las acciones militares de Trump, como las cinco votaciones para que el mandatario no pueda ordenar más ataques sobre Irán o intentos por frenar al republicano previo a la captura de Nicolás Maduro.

Antes de la votación, el senador demócrata Chuck Schumer dijo que "los republicanos deben adelantarse a la inminente catástrofe en Cuba antes de que empeore aún más, como debieron haber hecho con la guerra de Trump en Irán".

Por su parte, los republicanos rechazaron las acusaciones de una intención del presidente de utilizar la fuerza contra Cuba y acusaron a los demócratas de ignorar las acusaciones de violaciones de derechos humanos que han sido presentadas contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Desde enero, la Administración Trump ha intensificado la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero y el presidente ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla.

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