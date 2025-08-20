Cerrar X
Deportes

Linda Noskova quiere el Bicampeonato: avanza a cuartos de final

La tenista de la República Checa es la vigente Campeona del Abierto Monterrey de tenis femenil y ayer eliminó a la raqueta alemana Tatjana Maria en los octavos

  • 20
  • Agosto
    2025

La checa Linda Noskova, vigente campeona del Abierto Monterrey, confirmó su condición de favorita al imponerse en octavos de final a la alemana Tatjana Maria con parciales de 6-3, 6-2 en el Grandstand del Club Sonoma. El partido, resuelto en sets corridos, tuvo una duración oficial de una hora con siete minutos.

Desde el primer punto, Noskova mostró control: apoyada en un servicio efectivo y en golpes profundos desde el fondo, rompió el ritmo de Maria en los momentos clave y cerró con solvencia ambos sets. La checa, siembra del torneo, impuso el ritmo con dominios largos y desplazamientos que limitaron las opciones de contraataque de la europea.

Las estadísticas oficiales reflejaron la superioridad de Noskova: conectó ocho aces por cuatro de Maria y cometió tres dobles faltas frente a dos de su rival. En el apartado de servicio, Noskova tuvo 63% de primeros saques in (29/46) y ganó 82.8% de los puntos con su primer servicio (24/29); en cambio, Maria registró 50% de primeros saques (29/58) y ganó 51.7% de esos puntos (15/29). En los segundos saques, Noskova volvió a sacar ventaja (47.1% vs. 37.9%). En total, la vigente campeona se llevó 64 de 104 puntos disputados (61.5%) frente a 40 de Maria (38.5%).

La checa también aprovechó mejor sus oportunidades: convirtió cinco de nueve chances de quiebre, mientras que Maria anotó uno de uno. Esa eficacia en los momentos decisivos resultó determinante para desactivar las reacciones de la alemana y cerrar el partido en dos mangas.

La victoria mantiene a Noskova en la lucha por revalidar el título que ganó en la edición anterior del torneo; la checa llega como campeona defensora y la instala en los cuartos de final del WTA 500 regiomontano.

El Abierto GNP Seguros continúa ofreciendo una cartelera de alto nivel y la afición regiomontana, que volvió a contar con gran afluencia en las gradas del Grandstand, recibió con aplausos la actuación de la campeona local al término del encuentro. Noskova buscará mantener ese impulso cuando salte de nuevo a la cancha en busca de las rondas finales.

Entérate

Resultados de los juegos de octavos de final, celebrados ayer miércoles en el Club Sonoma:

Alycia Parks (de Estados Unidos) venció 6-4, 3-6 y 2-6 a Emma Navarro (de Estados Unidos). 
Linda Noskovs (de República Checa) venció 6-3 y 6-2 a Tatjana Maria (de Alemania).
Marie Bouzkova (de República Checa) venció 6-3 y 6-4 a Beatriz Haddad Maia (de Brasil).
Rebecca Sramkova (de Eslovaquia) venció 2-6, 6-3 y 6-2 a Leylah Fernandez (de Canadá).
Antonia Ruzic (de Croacia) venció 7-6, 2-6 y 6-0 a Elisabetta Cocciaretto (de Italia).
Diana Shnaider (de Rusia) venció 7-6 y 6-1 a Kamila Rakhimova (de Rusia).
Elisa Mertens (de Bélgica) venció 3-6 y 3-6 a Donna Vekic (de Croacia).
Ekaterina Aleksandrova (de Rusia) venció 4-6 y 2-6 a Ajla Tomljanovic (de Australia).

Foto:  Prensa del Abierto Monterrey


