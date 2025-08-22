Cerrar X
Deportes

Se acercan a la Final: habrá nueva reina en el Abierto Monterrey

Ekaterina Alexandrova, avanza a la semifinal al dejar fuera de combate a la checa Linda Noskova, quien era la campeona vigente del Abierto GNP Seguros

  • 22
  • Agosto
    2025

Se busca nueva Campeona. Tras la eliminación de Linda Noskova, el Abierto GNP Seguros tendrá una nueva reina en esta edición.

Ekaterina Alexandrova resistió un partido demandante y firmó un triunfo de gran valor por parciales de 7-6 (7/5), 4-6, 6-2.

El duelo, que se extendió por dos horas y 18 minutos, estuvo marcado por dos interrupciones a causa de una lluvia ligera, pero eso no impidió que se desarrollara un enfrentamiento intenso entre la mejor sembrada en competencia y la última Campeona.

Alexandrova repetirá Semifinal en Monterrey, tras quedarse en esa instancia el año pasado, y ahora buscará revancha con la mira puesta en llegar más lejos rumbo a Nueva York.

Con tres dobles faltas en su primer turno de servicio y varios errores no forzados, la checa comenzó cuesta arriba el encuentro, sin embargo, la segunda sembrada no pudo disfrutar demasiado de su ventaja, al ser alcanzada rápidamente en el 2-2.

La paridad se mantuvo y el primer set parecía no encontrar dueña. Luego de la pausa por lluvia con 6-5 para Noskova, de apenas nueve minutos, el partido se reanudó en condiciones óptimas para llevar el parcial al tiebreak.

La rusa tomó un minibreak desde el primer punto y, tras salvar dos puntos de set, cerró con autoridad para adelantarse en el marcador.

De esta forma, Noskova perdió su invicto en sets en Monterrey, después de ocho partidos entre 2024 y 2025.

En el segundo set, la checa elevó su agresividad y encadenó dos quiebres consecutivos. Pese a la reacción de Alexandrova, logró mantener la ventaja y, tras cuatro puntos de set, forzó un decisivo.

El último parcial se jugó con tensión en cada servicio, con quiebres de ambos lados, sin embargo, la rusa asumió la iniciativa y terminó imponiendo su juego ofensivo.

Con una racha de cuatro games consecutivos y tras concretar su primer match point, Alexandrova selló su pase a Semifinales y dejó al torneo sin Campeonas previas. (Prensa del Abierto GNP Seguros)

Entérate

Estos son los resultados de los Cuartos de Final del Abierto GNP Seguros 2025, celebrados este jueves:

Diana Shnaider (de Rusia) venció 3-6, 7-6 y 7-6 a Elise Mertens (de Bélgica)
Alycia Parks (de Estados Unidos) venció 6-2 y 7-5 a Rebecca Sramkova (de Eslovaquia)
Ekaterina Alexandrova (de Rusia) venció 6-7, 6-4 y 2-6 a Linda Noskova (de República Checa)
Marie Bouzkova (de República Checa) venció 3-6 y 2-6 a Antonia Ruzic (de Croacia)


