Se activa de forma explosiva en el momento preciso, como demuestran los cinco goles con los que encabeza la clasificación de artilleros

Inicio / Deportes / ¿Lionel Messi deberá jugar contra la selección de Jordania?

Con el primer puesto del grupo asegurado, la participación de Lionel Messi con la selección de Argentina en el próximo partido contra Jordania.

Messi ha disputado los dos primeros partidos en su totalidad. El astro argentino jugó 80 minutos contra Argelia, sustituido tras anotar un triplete, y todos contra Austria, lo que le permitió marcar el segundo gol poco antes del final.

El técnico Lionel Scaloni aseguró que frente a Jordania habría cambios.

"La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría (de los menos habituales) y, siempre que el partido lo permita, lo haremos".

Esto pone en duda al capitán argentino.

En los dos partidos del Mundial 2026, Messi no solo se ha mostrado totalmente recuperado, sino que llega a los minutos finales con el mismo instinto letal.

Dos de sus cinco goles los anotó en el tramo final; en el 78 ante Argelia y en el 94 contra Austria.

Entre los dos partidos recorrió 14.7 kilómetros. Se activa de forma explosiva en el momento preciso, como demuestran los cinco goles con los que encabeza la clasificación de artilleros.

Agranda Messi su leyenda: anota dos y Argentina vence a Austria

Dos goles del argentino Lionel Messi marcaron este lunes la victoria por 2-0 de su selección contra la de Austria para ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales, ya con 18 tantos, dos por delante de Miroslav Klose, y situar a la albiceleste prácticamente en los dieciseisavos de final.

Argentina suma seis puntos y Austria tiene tres, pero, a la espera del Jordania-Argelia y de la última jornada, aún se podría dar un triple empate al frente de la tabla, por lo que el conjunto sudamericano no está clasificada aún matemáticamente.