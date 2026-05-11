Revela Argentina prelista mundialista con Messi y sorpresas

La Selección Argentina dio a conocer este lunes su prelista oficial de 55 jugadores rumbo al Mundial 2026, una convocatoria preliminar en la que Lionel Scaloni mezcló experiencia, juventud y varias sorpresas de cara a la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

La nómina, entregada formalmente a la FIFA, está encabezada por Lionel Messi y reúne a gran parte de la base campeona del mundo, además de jóvenes futbolistas que buscan abrirse paso en la Albiceleste.

#SelecciónMayor Prelista oficial de futbolistas reservados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.https://t.co/qVuJ19hgkk — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 11, 2026

Messi lidera el camino al bicampeonato

Junto al capitán argentino aparecen figuras consolidadas como Julián Álvarez, Emiliano “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez, quienes serán pilares del equipo que buscará revalidar la corona en México, Estados Unidos y Canadá.

Scaloni tendrá ahora 19 días para recortar la lista hasta llegar a los 26 jugadores definitivos que disputarán la Copa del Mundo.

La convocatoria final deberá entregarse el próximo 30 de mayo para que los clubes liberen oficialmente a sus futbolistas.

Jóvenes que sorprenden en la convocatoria

Entre las principales novedades destacan varios juveniles del futbol argentino que no habían tenido participación con la Selección Mayor.

Uno de los nombres que más llamó la atención fue el del arquero de River Plate, Santiago Beltrán, además de los jugadores de Boca Juniors Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda.

También apareció el defensor Zaid Romero y el delantero Mateo Pellegrino, atacante del Parma italiano que recientemente había sido seguido por la selección española.

La inclusión de Pellegrino representa una apuesta ofensiva adicional para competir por un lugar junto a Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

La prelista también marcó el regreso de futbolistas que no habían sido convocados durante el último año.

Guido Rodríguez y Germán Pezzella, campeones del mundo en Qatar 2022, volvieron a aparecer en la consideración de Scaloni y buscarán mantenerse en la lista definitiva.

Ambos futbolistas intentarán convencer al cuerpo técnico durante las próximas semanas para asegurar un lugar en la convocatoria final.

La ausencia más destacada es la de Paulo Dybala, quien quedó fuera de la prelista tras una temporada marcada por lesiones y poca continuidad con la Roma de Italia.

Aunque el atacante argentino logró recuperarse de una operación de rodilla, Scaloni optó por no incluirlo entre las opciones iniciales.

También quedaron fuera Valentín Castellanos, Ángel Correa y Enzo Barrenechea.

En otros casos, las ausencias responden al cierre de ciclo en la Selección Argentina, como sucede con Ángel Di María y Franco Armani, quienes ya no forman parte del proyecto mundialista.

Argentina tendrá amistosos antes del Mundial

Como parte de la preparación rumbo al torneo, Argentina disputará dos partidos amistosos en junio ante las selecciones de Honduras e Islandia.

Posteriormente, el equipo viajará a Kansas, donde instalará su campamento de concentración previo al arranque del Mundial 2026.

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