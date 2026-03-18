Alcanza Lionel Messi los 900 goles en el empate del Miami

Dentro de lo malo que pasó el Inter Miami por su pronta eliminación en la Concacaf Champions Cup, lo destacable para el equipo dirigido por Javier Mascherano es que Lionel Messi llegó a los 900 goles como profesional.

Este histórico tanto cayó al minuto 7, cuando le tiraron un pase al manchón para que el argentino condujera y le pegó de zurda para poner el 1-0 momentáneo, que posteriormente terminó con 1-1 que le dio el pase a Cuartos al Nashville por el gol de visitante.

Sigue haciendo historia

Este es un nuevo hito para el campeón del mundo, que igualó a Cristiano Ronaldo como los únicos dos jugadores que celebraron 900 tantos oficiales, aunque lo logró en menos partidos.

Los más cercanos perseguidores de la "Pulga" y el "Bicho" son Karim Benzema, con 519 tantos, Luis Suárez, quien justito tiene 600, y Robert Lewandowski, quien está cerquita de los 700.

Los centenarios de Lionel

Gol 100: vs. Racing de Santander

Gol 200 vs. Real Madrid

Gol 300: vs. Rayo Vallecano

Gol 400 vs: Granada

Gol 500: vs. Valencia

Gol 600 vs. Atlético de Madrid

Gol 700: vs. Atlético de Madrid

Gol 800 vs. Panamá

Gol 900: vs. Nashville

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