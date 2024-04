Lionel Messi se encaró con el cuerpo técnico de Rayados

Tras la remontada que logró Rayados en casa del Inter Miami para imponerse 2-1, juego en el que no estuvo Leo Messi, se armó una bronca.

De acuerdo con información del periodista Fernando Schwartz, el estratega argentino y varios jugadores reclamaron al silbante y al cuerpo técnico de los Rayados.

Jugadores del Miami como Messi, Suárez y Alba reclamaron al árbitro y fuera del vestidor del equipo visitante, en donde buscaban problemas y amedrentar al entrenador 'Tano' Ortiz debido a sus declaraciones previas a que el arbitraje podr{ia favorecer a la MLS y todo lo entorno con el argentino Lionel Messi.

"Todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extra deportivas importantes.

No sé si puedan perjudicar al Monterrey, pero el negocio en esta llave no está en el Monterrey. Sabemos que el futbol es negocio, nosotros deportivamente la idea es ganar, después no puedo manejar otras cosas", comentó 'Tano' Ortiz.

¿Qué pasó con Messi?

Messi, Martino, Alba y Suárez acudieron al vestidor en busca del técnico argentino de Rayados. Ahí, Leo se enfrascó en una fuerte discusión con su compatriota Nico Sánchez, auxiliar técnico del Tano Ortiz.

Testigos de los hechos confirmaron que la directiva rayada tuvo que intervenir. Y pidieron a los inspectores de la Concacaf que tomaran nota de lo sucedido y que no pase sin castigo al tratarse de figuras internacionales. Buscan que se sancione como sucedería en cualquier escenario de la zona.

