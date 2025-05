Lionel Messi se suma al proyecto deportivo de Suárez en Uruguay

Lionel Messi se suma al proyecto Deportivo "LSM" de Luis Suárez, un club que competirá en la cuarta división del fútbol uruguayo (Divisional D) a partir de 2026.

El proyecto, inicialmente llamado Deportivo LS, comenzó en 2018 bajo la dirección de Suárez y cuenta con una Ciudad Deportiva en Ciudad de la Costa, Canelones, con instalaciones de primer nivel, incluyendo un mini estadio, canchas de césped natural y sintético, gimnasio, pileta y más.

Suárez anunció la incorporación de Messi como socio en un video publicado este martes 27 de mayo, destacando su objetivo de desarrollar el fútbol uruguayo, especialmente en categorías juveniles, y brindar oportunidades a niños y adolescentes.

"Deportivo LSM":

Porque Luis Suárez y Lionel Messi anunciaron la creación de un club que comenzará a competir en el fútbol uruguayo pic.twitter.com/vsWHhjVj1e — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 27, 2025

"Hay un amplio abanico para niños, niñas y adolescentes; con muchísima gente trabajando, y si no hubiese sido por ellos esto no hubiese crecido de esta manera. Tanto mi familia como yo creemos mucho en este proyecto que era un sueño, y de a poco se va haciendo realidad todo lo que queremos no solamente para nosotros, sino que para toda la gente de la Ciudad de la Costa”, dijo Suárez en el comunicado.

El uruguayo destacó que más de ochenta profesionales ya están trabajando en el proyecto, con el proposito de aprender a conviviro con lo que es el aprendizaje que a "uno le cuestó desde chiquito".

"Y con tantos años de carrera es inevitable recordar esos inicios, donde hubo momentos lindos y también difíciles, pero hoy quiero brindarle al fútbol uruguayo, a ese fútbol que amo y donde crecí desde chico, posibilidades y herramientas para los adolescentes y niños para poder crecer”, comentó Suárez.

Messi expresó su entusiasmo por unirse al proyecto, que combina su visión compartida del fútbol y su larga amistad.

“Primero quería agradecerle a Luis por darme esta oportunidad, por invitarme a unirme con él y compartir este proyecto en el que viene trabajando hace muchos años y que ha crecido muchísimo”, expreso el astro argentino.

