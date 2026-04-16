Messi compra al UE Cornellà de la quinta división de España

El futbolista argentino Lionel Messi dio un paso más allá de las canchas al convertirse en propietario del UE Cornellà, equipo que actualmente compite en la Tercera RFEF, la quinta categoría del futbol español.

La operación fue confirmada por el propio club catalán, que destacó que la llegada del campeón del mundo representa el inicio de una nueva etapa con ambiciones deportivas y estructurales de largo alcance.

🚨 The news of the century! Leo Messi, new owner of #UECornellà 🙌



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En un comunicado oficial, la institución subrayó que la adquisición fortalece el vínculo de Messi con Barcelona y su compromiso con el desarrollo del deporte en la región.

“La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional”, señaló el Cornellà.

El proyecto contempla un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo local, con énfasis en fortalecer la estructura del club y potenciar su competitividad en el futbol español.

Apuesta por la cantera

El Cornellà es reconocido por su trabajo en fuerzas básicas, una filosofía que coincide con la visión del futbolista argentino, quien ha impulsado iniciativas formativas en los últimos años.

Por sus filas han pasado jugadores que lograron consolidarse en la élite, como David Raya, Jordi Alba, Keita Baldé, Ilie Sánchez, Aitor Ruibal y Javi Puado, entre otros.

Este enfoque formativo se alinea con proyectos como la Messi Cup, torneo juvenil impulsado por el astro argentino que reúne a equipos de distintas partes del mundo.

En plena lucha por el ascenso

En lo deportivo, el Cornellà atraviesa un momento clave de la temporada. Actualmente ocupa la tercera posición del grupo V de la Tercera RFEF, a cinco puntos del liderato.

De mantenerse entre los primeros lugares, el equipo tendrá la oportunidad de disputar el ascenso a la Segunda RFEF a través de las eliminatorias.

Un nuevo rol para Messi

La compra del club marca un nuevo capítulo en la carrera de Messi, quien amplía su influencia en el futbol más allá de su rol como jugador del Inter Miami.

Con esta decisión, el argentino se suma a la lista de figuras del futbol que han incursionado en la gestión deportiva, apostando por proyectos que buscan combinar desarrollo de talento y crecimiento institucional.

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