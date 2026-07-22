Nombran a Messi como Mejor Jugador del Mundial FIFA 2026™

Lionel Messi fue reconocido por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (como el Mejor Jugador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

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La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) reconoció al capitán argentino, Lionel Messi, como el Mejor Jugador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una distinción sustentada exclusivamente en datos y rendimiento estadístico.

El anuncio fue realizado apenas unas horas después de la final disputada en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde España derrotó 1-0 a Argentina en tiempo extra para conquistar el campeonato.

Los números respaldaron su elección

La IFFHS explicó que su metodología se basa en indicadores objetivos como goles, asistencias, calificaciones por partido y peso de las actuaciones en fases decisivas del torneo.

Bajo esos criterios, Messi terminó en la primera posición de la clasificación gracias a una actuación sobresaliente a lo largo de toda la competencia.

El delantero argentino disputó los siete encuentros considerados dentro de la evaluación, registrando ocho goles, cuatro asistencias y una calificación promedio de 8.33 por partido.

En total, participó directamente en 12 anotaciones, convirtiéndose en el futbolista con mayor influencia ofensiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Cabe recordar que el recorrido de Messi en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estuvo acompañado de actuaciones determinantes desde el inicio.

El argentino abrió su participación con un triplete frente a Argelia y posteriormente firmó un doblete ante Austria, partido en el que alcanzó momentáneamente el liderato histórico de goleadores mundialistas.

Más adelante, en la Semifinal contra Inglaterra, aportó dos asistencias clave para que la selección dirigida por Lionel Scaloni avanzara al partido por el título.

Su regularidad durante todo el torneo fue uno de los factores que más valoró la IFFHS al momento de elaborar su clasificación final.

Antes de la Final, la valoración acumulada de Messi dentro del sistema de la IFFHS alcanzaba 8.91 puntos.

La diferencia respecto a otros candidatos fue considerable. El francés Kylian Mbappé aparecía en segundo lugar con 6.73 unidades, mientras que el inglés Jude Bellingham ocupaba la tercera posición con 6.32.

En su comunicado oficial, el organismo aseguró que el resultado no dejó margen para la discusión.

"El veredicto es inequívoco", señaló la IFFHS, que añadió que el reconocimiento fue concedido "por la autoridad incuestionable de los datos" y no por criterios de popularidad o percepción pública.

Un premio distinto al otorgado por la FIFA

El reconocimiento entregado por la IFFHS es independiente de los premios oficiales otorgados por la FIFA.

Mientras el organismo estadístico colocó a Messi como el jugador más destacado del torneo, la FIFA entregó el Balón de Oro al español Rodri, elegido mediante la votación de periodistas especializados y expertos internacionales.

Por su parte, Kylian Mbappé terminó como máximo goleador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con 10 anotaciones, lo que le permitió quedarse con la Bota de Oro.

Messi, en tanto, recibió el Balón de Plata de la FIFA como segundo mejor futbolista del campeonato.

Además, llegó a 13 asistencias mundialistas, cifra que lo mantiene como el futbolista con más pases de gol registrados en la historia de los Mundiales.

La IFFHS también incluyó al argentino dentro del Equipo Ideal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.