Llega la hora de la Leagues Cup 2025: Tigres… ¡a escena!

Tigres arrancó con el pie derecho su participación en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con dos victorias en dos duelos disputados: venció 1-0 en casa a Juárez y 4-3 a Toluca en el Estado de México.

Con esa motivación, los de la UANL abren fuego este martes en la Leagues Cup 2025, al enfrentar al Dynamo de Houston en Shell Energy Stadium a las 19:00 horas, tiempo de Monterrey.

Los felinos ya disputaron una final de este certamen en 2019 ante Cruz Azul, cuando el evento se disputaba con pocos equipos.

En la edición actual participan todos los clubes de la Liga MX y todos los de la MLS.

FICHA

Fútbol

Leagues Cup 2025

Fase de grupos

Jornada 1

Tigres vs. Houston

Shell Energy Stadium

Houston, Texas, EUA

19:00 horas

Tiempo de Monterrey

Apple TV

A través del MLS Season Pass

Otros juegos de este martes

Toluca vs. Columbus Crew

Montreal vs. León

NYC FC vs. Puebla

LAFC vs. Mazatlán

Pachuca vs. San Diego

La nueva Leagues Cup

Participan 36 equipos por primera vez: 18 de la Liga MX y 18 de la MLS (que son los clasificados a playoffs en la temporada anterior, la de 2024).

En caso de empate en los partidos de fase de grupos, habrá serie de penaltis, en la que el conjunto ganador se llevará un punto adicional.

En fase de grupos y en fase final se medirán clubes de la Liga MX ante equipos de la MLS; no habrá duelos de cuadros de la misma liga.

Los cuatro equipos con más puntos de cada liga clasificarán a cuartos de final.

Los equipos de la Liga MX y la MLS serán divididos en bloques A y B, para en la fase final enfrentar a equipos de ambas ligas.

Los tres mejores equipos (campeón, subcampeón y el ganador del partido por el tercer lugar) clasificarán a la Concacaf Champions Cup, donde se lucha por un lugar en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA de 2029.

Nota

Tigres ha disputado 12 juegos de Leagues Cup, con saldo de seis victorias, dos empates y cuatro derrotas, con 14 goles a favor y la misma cantidad en contra, para una diferencia de goles de cero.

