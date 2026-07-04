Llega México con cuatro victorias al hilo ante Inglaterra

Se enfrentará este domingo 5 de julio a Inglaterra en el Estadio Banorte, en el duelo más trascendente en décadas para el fútbol nacional

El momento más grande del fútbol mexicano en décadas ha llegado.

Tras protagonizar el mejor inicio de su historia en una Copa del Mundo, la Selección Nacional de México se prepara para disputar los octavos de final de la FIFA World Cup 2026™ con una contundencia que el fútbol mundial no esperaba.

Cuatro partidos, cuatro victorias, portería en cero. Un registro que coloca a México en una lista de élite que muy pocas selecciones han alcanzado en la historia del torneo.

El rival para este cruce decisivo será Inglaterra, un combinado de primera línea plagado de figuras internacionales que obligará a México a entregar su mejor versión en noventa minutos donde no existe margen de error.

Un enfrentamiento de altísimo calibre que el fútbol mexicano no olvidará.

El partido se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Banorte, el mismo recinto que ha sido testigo de cada victoria de México en este torneo y que recibirá el duelo más trascendente que el fútbol mexicano ha vivido en casa en mucho tiempo.

La expectativa del encuentro ya se refleja en los momios disponibles a través de Caliente.mx. La victoria de México en tiempo regular se coloca con una línea de +205, mientras que el triunfo de Inglaterra se sitúa en +140. El empate en tiempo regular, por su parte, se mantiene en +220.

En caso de apostar 1000 pesos por la victoria de México ganarías $3000 pesos, al igual que participas en la promoción de los 20 millones de pesos por partido de la Selección Nacional. Consulta aquí los términos y condiciones.

Este domingo, México no sale solo a ganar. Sale a confirmar lo que cuatro partidos sin derrota y sin goles en contra ya han demostrado: que esta Selección Nacional, en este momento, es imparable. La historia se está escribiendo en casa. Y Caliente.mx estará ahí para vivirlo.