Los coreanos, que buscan su pase a Dieciseisavos de Final, se enfrentarán a Sudáfrica en el Estadio Monterrey a las 19:00 horas en duelo del Grupo A

Inicio / Deportes / Corea llega a Monterrey para su juego del miércoles

La fiesta de la Copa del Mundo 2026™ continúa en la Sultana de Norte, ya que hoy domingo por la tarde arribó la selección de Corea, que este miércoles se medirá a su similar de Sudáfrica en duelo de la Jornada 3 de la fase de grupos de la justa veraniega, a las 19:00 horas en el Estadio Monterrey, en duelo por el segundo sitio del sector.

Este será el último juego de primera ronda del certamen en Nuevo León, que también tendrá un duelo de fase final, el próximo lunes 29 de este mes de junio, con el enfrentamiento del primer sitio del Grupo F ante el segundo puesto del sector “C”.

Los coreanos fueron recibidos por decenas de aficionados regios y coreanos, quienes llegaron a las afueras del hotel de concentración para estar cerca de los elementos del combinado asiático.

Corea, quien entrenará en el Estadio Universitario hoy lunes y mañana martes, tiene tres puntos en el Grupo A, tras vencer 2-1 a República Checa el pasado jueves 11 de este mes de junio en el Estadio Guadalajara, en la Jornada 1 de la fase de grupos; en la Fecha 2, los coreanos cayeron 1-0 ante México en el Estadio Guadalajara.

Sudáfrica tiene una unidad, luego de perder 2-0 ante el Tricolor en la Jornada 1 y empatar 1-1 con República Checa en la Fecha 2.

Eso sí, Sudáfrica puede dar la sorpresa si vence a los coreanos, ya que se apoderaría del segundo puesto del grupo.