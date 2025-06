Llega NASCAR a México para celebrar primera carrera internacional

La primera carrera internacional de la Cup Series de NASCAR de la era moderna tiene como objetivo principal de sumar aficionados en México.

NASCAR levantará el telón de su espectáculo a partir del viernes, el primero de tres días de carreras en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una de las paradas más populares en el calendario de la Fórmula Uno y el proyecto más reciente de Ben Kennedy.

Bisnieto del fundador de NASCAR, Bill France Sr., Kennedy ha trasladado el negocio familiar más allá de sus cómodos confines en otras ocasiones.

En 2022, Kennedy trasladó la exhibición de pretemporada, el Clash, de su sede habitual en el Daytona International Speedway en Florida a una pista temporal construida dentro del Los Angeles Memorial Coliseum. Este año, Kennedy trasladó el Clash a The Madhouse, el histórico Bowman Gray Stadium, que había albergado por última vez una carrera de la Copa en 1971, en Winston-Salem, Carolina del Norte.

