En el país, el indicador se ubicó en 3.37%, sin embargo, en el estado fue impulsado por aumentos en rubros como transporte y comunicaciones, además de vivienda

Inicio / Finanzas / Inflación en Nuevo León llega a 4.84% y supera promedio nacional

Vivir en Nuevo León resultó más caro durante junio, al registrar una inflación anual de 4.84%, cifra que superó el promedio nacional de 3.37 por ciento.

De acuerdo con un análisis del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la UANL, el indicador estatal también se ubicó por encima del 3.75% reportado en junio de 2025 y representó uno de los niveles más altos de los últimos años, solo por debajo del pico de 10.69% alcanzado en 2022.

El reporte señala que, de junio de 2025 a junio de 2026, “las familias regias promedio enfrentaron una inflación anual general del 4.84%”, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC general).

Asimismo, indicó que los hogares de menores ingresos registraron una inflación aún mayor, de 5.12%, debido principalmente al incremento en bienes y servicios considerados de primera necesidad, como la energía eléctrica.

Entre los grupos de consumo que más presionaron los precios durante junio destacó vivienda, con un incremento mensual de 1.82%, impulsado por el aumento en las tarifas de energía eléctrica.

También sobresalió transporte y comunicaciones, que avanzó 1.76%, principalmente por el incremento reportado en el precio de la gasolina.

En contraste, se observa que algunos rubros ayudaron a moderar el comportamiento de la inflación mensual.

Alimentos, bebidas y tabaco registraron una disminución de 1.22%, mientras que el grupo de ropa y calzado cayó 2.89%; el de salud y cuidado personal retrocedió 1.06%; el de muebles, aparatos y accesorios domésticos bajó 0.64%, y educación y esparcimiento disminuyó 0.16%, de acuerdo con el análisis del CIE.