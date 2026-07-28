Harry Styles llega a CDMX y hace parada en restaurante de tacos

El cantante Harry Styles fue captado disfrutando tacos en la Ciudad de México antes de iniciar su residencia de seis conciertos

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A pocos días de iniciar su esperada residencia musical en la capital del país, Harry Styles ya fue visto disfrutando de uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana.

El cantante británico fue captado comiendo en la popular taquería, una visita que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

Su primera parada: unos tacos

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales luego de que una usuaria de TikTok compartiera un video en el que se observa al exintegrante de One Direction disfrutando de unos tacos.

En la grabación, Harry Styles aparece relajado y conviviendo como cualquier otro cliente, mientras algunos asistentes reaccionan con sorpresa al reconocerlo.

Harry comiendo taquitos hoy en CDMX!



Él a lo que vino fue a esto 🌮

©️mariiefergiie pic.twitter.com/tcmz5NK81D — Harry Styles México 💋🪩 (@HarryMexOficial) July 28, 2026

La publicación acumuló miles de reproducciones y comentarios en cuestión de horas.

Residencia de seis conciertos

La visita del cantante ocurre antes del arranque de Together, Together, su primera gira mundial en tres años y la única escala que ofrecerá en México.

Harry Styles se presentará en la Ciudad de México los días 31 de julio y 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto, como parte de un formato de residencia que solo llevará a cabo en siete ciudades del mundo: Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney.

En América Latina, únicamente la Ciudad de México y São Paulo forman parte de este concepto, en el que el artista ofrece varias presentaciones consecutivas en un mismo recinto.

Desde que se anunció la residencia, la demanda por boletos fue muy alta. Los precios fueron desde poco más de 1,400 pesos hasta superar los 6,500 pesos en las zonas de mayor demanda, aunque las entradas se agotaron rápidamente.

Las puertas del recinto abrirán a las 19:00 horas y los conciertos comenzarán a las 21:00 horas. A partir del 4 de agosto, la cantante británica Jorja Smith participará como artista invitada en las presentaciones.

Tras concluir sus conciertos en México, Harry Styles viajará a Nueva York para ofrecer una residencia completamente agotada en el Madison Square Garden, como parte de la promoción de su más reciente álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally, confirmando el éxito internacional de esta nueva etapa de su carrera.