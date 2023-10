Longoria gana su décimo oro en ráquetbol en los Panamericanos

“Es un orgullo ver a otra mexicana en la final, ‘Monse’ me quitó el número uno del mundo y sabía que tendría competencia y quería ganarle, no porque eso me regrese el número uno, porque ya lo tuve 12 años y no me obsesiona, lo que yo quería era el oro en Panamericanos para irme en la cima”, sostuvo Longoria.