Mexicano Muñoz gana plata panamericana en bala

Luego de ganar la medalla de plata en el impulso de la bala de los Juegos Panamericanos, Uziel Muñoz estaba feliz, no tanto por el logro individual sino porque dio un paso más para lograr una promesa que le hizo a su difunto hermano Mateo.

Muñoz tuvo un mejor lanzamiento de 21.15 y quedó detrás del brasileño Darlan Romani, quien hizo 21.36 para colgarse el oro.

“Me siento bien para eso trabajamos, sabía que estaba difícil porque tenía buenos tiradores en frente, pero trabajamos bien la competencia como hace cuatro años y se dieron los resultados”, dijo el oriundo de Chihuaha.

La competencia realizada en el Estadio Nacional de esta ciudad no fue sencilla para el mexicano. Romani llegó a Santiago a revalidar el título que logró en Lima 2019 y lo consiguió sin tener su mejor actuación.

Hace cuatro años, el brasileño impuso un récord panamericano con un lanzamiento de 22.07.

“Fue una buena batalla con el brasileño, él tiene mucho nivel, pero le dimos pelea. Me habría gustado tener un par de lanzamientos más para probarnos”, agregó el mexicano de 28 años, quien fue 15to en el Mundial de Budapest.

Hace cuatro años en Lima 2019, Muñoz se colgó la medalla de bronce. Después de eso buscó clasificar a los Olímpicos de Tokio 2020, pero se quedó en el camino. Ahora quiere que las cosas sean diferentes.

“Estoy a 35 centímetros de lo que me piden para estar en los Olímpicos, pero la plata y el lanzamiento de hoy me dan puntos que me sirven en el ránking”, agregó.

La medalla de plata y el lanzamiento que realizó el viernes lo acercan a conseguir esa meta de ir a unos Juegos Olímpicos, que fue algo que le prometió a su hermano, quien murió en 2016.

“Es una promesa que tengo en pie y dimos un paso más”, dijo Muñoz. “Estoy seguro que mi hermano está allá arriba brincando de alegría”.

