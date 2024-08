Los Dallas Cowboys son el club más valioso del mundo

Los Dallas Cowboys no han ganado un Super Bowl desde que su quarterback estelar, Dak Prescott, tenía dos años y medio de edad.

Ese último campeonato llegó el 28 de enero de 1996. Bastantes temporadas infructuosas han seguido para el "Equipo de América", pero la falta de otro Trofeo Lombardi no parece disminuir su valor en lo general.

SPORTICO reveló sus cifras para los 10 equipos más valiosos de la NFL este martes, y los Cowboys se colocaron al tope de la lista, por mucho, con un valor de $10,320 millones de dólares. Se convierte, así, en la primera franquicia deportiva en superar la barrera de los $10,000 millones de dólares.

Forbes valuó a los Cowboys en $9,000 millones de dólares en septiembre pasado.

De acuerdo a Sportico, las 32 franquicias de la NFL valen, colectivamente, $190,000 millones de dólares, incluyendo todos los negocios relacionados a los equipos y los bienes raíces de los propietarios.



1.- Dallas Cowboys

$10,320 millones de dólares.



2.- Los Angeles Rams

$7,790 millones de dólares.



3.- New York Giants

$7,650 millones de dólares.



Resto del Top 10

(cifras en millones de dólares)



4.- New England Patriots $7.310.

5.- San Francisco 49ers $6,860.

6.- New York Jets $6,800.

7.- Miami Dolphins $6,760.

8.- Philadelphia Eagles $6,750.

9.- Las Vegas Raiders $6,700.

10.- Washington Commanders $6,300.





