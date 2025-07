Luto en la fiesta brava: fallece Evaristo ‘El Gringo’ Osuna

El pasado domingo por la noche, el gran aficionado taurino y último socio fundador de la emblemática Peña Taurina ‘El Toreo’ de Monterrey, Evaristo Osuna González ‘El Gringo’, después de haber vivido una apasionada vida de llena de amor hacia su familia y a la fiesta de los toros, rindió cuentas al Creador y ha realizado el inequívoco ‘paseíllo’ celestial hacia la eternidad, dejando con su partida, una honda consternación en la familia taurina de la localidad.

Evaristo Osuna, “El Gringo”, vivió su apasionada vida entregado en amor a su familia, a sus compañeros peñistas y a la fiesta de los toros, recorriendo con ellos, todo el universo taurino dejando una gran huella de amor, amistad, camaradería y alegría en todos quienes han tenido la fortuna de conocerle.

El próximo viernes 18 de julio, se celebrará una misa en su memoria en la Parroquia de Santa Engracia, de San Pedro Garza García a las 19:30 horas, recibiéndose las condolencias ahí mismo a partir de las 19:00 horas. Además, previo permiso de la H. Autoridad, se ofrecerá ese mismo día en la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’ un minuto de silencio y de aplausos en su reconocimiento, antes de iniciar la corrida y después de la procesión que se llevará a cabo en el ruedo en honor a la Virgen del Roble, Patrona de Monterrey.

Le sobreviven al ingeniero Evaristo Osuna González ‘El Gringo’ su esposa Rosa María, sus hijos Rosa María, Roberto, Evaristo, Claudia, sus nietos Carlos y Cynthia, demás familiares y todos seres queridos, amigos y compañeros de la Peña Taurina ‘El Toreo de Monterrey’.

QEPD, ingeniero Don Evaristo Osuna González ‘El Gringo’.

‘El Gringo’, nacido justamente con el nacimiento de la ahora Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’, el 27 de agosto de 1937, fue hijo de Doña Neva González y Don Evaristo ‘Tito’ Osuna, otro gran apasionado de la fiesta de los toros, impulsor y ‘mecenas’ de gran cantidad de aspirantes y torerillos de la época de los 60 y 70, entre ellos a Eloy Cavazos, a quien recomendó ante Don ‘Nacho’ García Aceves, empresario de Guadalajara a quien, gracias a su influencia y una carta, pudo ‘colocar’ en una novillada en la capital tapatía… y de donde el chavalillo regiomontano triunfó rotundamente saliendo a hombros de la multitud.

Aquella ocasión, Don ‘Nacho’ recibió al pequeño guadalupense, quien le entregó en sus oficinas, la carta recomendación que le hacía llegar Don Tito y, después de leerla, Don ‘Nacho’ exclamó: “Pero… ¿cómo te voy a poner en una novillada, si apenas eres un niño y estás muy chaparrito?”, a lo que Cavazos le respondió: “Usted póngame y le aseguro que me veré más grande de lo que usted me ve ahora”; luego de celebrarse la novillada, y tras el triunfo arrollador conquistado, mientras la multitud llevaba a hombros al aún pequeño Eloy Cavazos, al pasar por donde estaba el empresario, el diminuto diestro le dijo: “Ya ve Don ‘Nacho’, se lo dije, ahora me veo más grande y más alto que usted”.

Comentarios