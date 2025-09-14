Cerrar X
Deportes

Fallece Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, a los 46 años

El mundo del boxeo está de luto: Ricky Hatton, conocido como "The Hitman", ha fallecido este domingo 14 de septiembre a los 46 años

El mundo del boxeo está de luto: Ricky Hatton, conocido como "The Hitman", ha fallecido este domingo 14 de septiembre a los 46 años. 

El excampeón británico fue encontrado muerto en su domicilio en Hyde, Greater Manchester, según confirmó la policía local, que no considera la muerte como sospechosa.

Las autoridades respondieron a una llamada de un particular alrededor de las 6:45 a.m., donde hallaron el cuerpo de un hombre de 46 años, y no se han revelado detalles sobre la causa exacta de la muerte.

Hatton, nacido en Stockport en 1978, fue una figura icónica del boxeo británico durante los años 2000. 

Se convirtió en profesional en 1997 y acumuló un récord impresionante de 45 victorias (32 por nocaut) y solo 3 derrotas.

Ganó títulos mundiales en dos divisiones: superligero (light-welterweight) y welterweight, incluyendo coronas de la IBF, WBA, WBC y The Ring. 

Sus combates más memorables incluyen la victoria histórica sobre Kostya Tszyu en 2005 en Manchester, que le valió el título IBF superligero, y sus épicas derrotas ante Floyd Mayweather Jr. en 2007 y Manny Pacquiao en 2009.

Tras retirarse en 2012, Hatton se convirtió en promotor y entrenador, y recientemente había anunciado su regreso al ring para diciembre en Dubái contra Eisa Al Dah.

Abierto sobre sus luchas con la depresión y el alcoholismo, su legado trasciende el deporte: era un ferviente seguidor del Manchester City, y el club le rindió un minuto de aplausos en el derbi contra el Manchester United este mismo día.


