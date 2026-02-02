Madrugan, hacen su lucha, se enmascaran y corren

Bajo los acordes del famoso tema “Los Luchadores” de la Sonora Santanera y los buenos deseos de éxito del Hijo del Solitario, un total de 2,500 corredores abarrotaron ayer domingo el Parque Fundidora para dar vida a la edición 2026 del uno, cinco y 10 kilómetros ‘Del Ring al running’.

Fue al término del conteo de diez segundos cuando cientos de Blue Demons, Santos, Rey Misterios, Mil Máscaras, Tinieblas y más de 20 modelos de capuchas enfundadas por los deportistas partieron hacia el oriente de la pista atlética en busca de llevarse la gloria, pero en esta ocasión sin necesidad de que fuera “de 2 a 3 caídas”, solo superando su meta personal de llegar a la meta en el menor tiempo posible.

Sólo bastaron 17 minutos con 36 segundos para que Scott More Pulido arribara a la meta para conquistar el primer lugar de los cinco kilómetros, superando a sólo unos metros de la meta a Roberto Rodríguez, quien cronometró para su causa un tiempo de 17:38, mientras que Humberto Herrera Gámez se colocó en el tercer sitio con tiempo de 18:28.

Por su parte, Angélica Mojica Hernández se convirtió en la mejor de la rama femenil con marca de 19:07, superando a Mayra Garza Cantú y Andrea Melissa Pinales, quienes finalizaron con tiempo de 20:52 y 21:35, respectivamente.

Mientras que en la prueba reina del evento, la distancia de 10 kilómetros, Gustavo Luis Rech, realizando la marca de 38:19, se colocó en primer lugar, superando a Armando Coronado Garay y José María Martínez, quienes con sus tiempos de 40:54 y 42:33 se llevaron los lugares dos y tres del evento.

Correspondió a Rocío Pulido Guerra con marca de 42:21 coronarse como la mejor del 10K femenil, dejando en el segundo lugar con 44:09 a Greta Rodríguez Ramos y en el tercero a Karla Yuleth González Brosing con marca de 47:35.

Continuando con su campaña de promoción a las nuevas generaciones de corredores de ruta, con participación cercana a los 100 deportistas, Trotime dio paso a la carrera de 1 kilómetro, dirigida a los menores de 13 años, donde Fernando García Landois Villanueva, Gabriel Armando Álvarez y Mario Sebastián Martínez se colocaron en los lugares 1, 2 y 3 con tiempos de 03:41, 04:14 y 04:43, respectivamente.

Y en la rama femenil, Amelia Marylene Martínez Herrera, Lia Nazaret Mendoza Ferrer y Violeta Rodríguez Zamudio, cronometrando 04:27, 04:43 y 05:17, adjudicándose el 1.º, 2.º y 3.er Lugar.

Al término del evento, los cientos de deportistas congregados en el espacio de la Grúa Portal del Parque Fundidora se deleitaron con la función de lucha libre donde peleadores locales arrancaron un sinnúmero de emociones ante la entrega de los protagonistas, quienes brindaron un gran espectáculo correspondiendo a la temática de la carrera única en México que brinda un homenaje a los ídolos del pancracio nacional, sin importar las máscaras, cabelleras, rudos o técnicos.

