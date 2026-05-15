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Bayern Múnich renueva a Manuel Neuer hasta 2027

El Bayern Múnich confirmó la renovación del arquero y capitán Manuel Neuer por una temporada más, por lo que el guardameta disputará su temporada número 16

  • 15
  • Mayo
    2026

El Bayern Múnich puso fin a las especulaciones y confirmó este viernes la renovación de Manuel Neuer por una temporada más, asegurando así la continuidad de uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente del club alemán.

Con el nuevo acuerdo, el guardameta y capitán bávaro disputará su temporada número 16 defendiendo la portería del conjunto muniqués.

La noticia era esperada desde hace semanas en Alemania, aunque faltaba la oficialización por parte del club.

A través de un comunicado, el presidente del Bayern, Herbert Hainer, destacó el peso histórico de Neuer dentro de la institución.

“El Bayern ha tenido una serie de porteros extraordinarios en su historia y Manuel Neuer tiene un puesto especial entre ellos”, señaló el dirigente.

Hainer también resaltó que el arquero no solo marcó una época en el club, sino que se convirtió en referente de dos generaciones.

“Ha sido el rostro no solo de una generación, sino de dos generaciones del Bayern y un capitán que siempre ha sido un modelo dentro y fuera del campo”, añadió.

Casi 600 partidos con el club

Por su parte, Jan Christian Dreesen, presidente del Consejo Directivo, calificó a Neuer como uno de los mejores fichajes en la historia del Bayern Múnich.

El directivo recordó que el portero está cerca de alcanzar los 600 partidos oficiales con la camiseta del club y destacó el impacto deportivo que ha tenido desde su llegada procedente del Schalke 04.

En sus 15 temporadas con el Bayern, Neuer conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales, incluidos 13 campeonatos de Bundesliga y dos Champions League.

Además de confirmar la continuidad de Neuer, el Bayern también anunció la renovación del tercer portero Sven Ullreich por un año más.

Ambos jugadores tendrán un papel importante en el desarrollo de Jonas Urbig, joven guardameta que apunta a convertirse en el sucesor de Neuer en el arco bávaro.

El director deportivo Max Eberl explicó que el club trabaja en una transición gradual y ordenada en la portería.

“Tenemos un plan claro y lo desarrollamos paso a paso. Manuel Neuer, Sven Ullreich y Jonas Urbig son nuestros porteros, cada uno tiene su papel”, afirmó.

Tras anunciarse su renovación, Manuel Neuer expresó su felicidad por seguir ligado al Bayern Múnich y aseguró que mantiene intacta la ilusión por competir al máximo nivel.

“Después de 16 temporadas en el club, 13 títulos de Bundesliga y dos de Liga de Campeones, sigo yendo con alegría a los entrenamientos”, declaró el guardameta alemán.

El histórico arquero también destacó la unión que existe dentro del grupo de porteros del Bayern.

“En nuestro equipo de porteros estamos unidos y nos motivamos mutuamente”, concluyó.


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