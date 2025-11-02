Cerrar X
Marcedes Lewis se convierte en el jugador más longevo de la NFL

Marcedes Lewis de Denver hizo historia contra los Texans de Houston, cuando se convirtió en el ala cerrada más longevo en jugar un partido de la NFL

Marcedes Lewis de Denver hizo historia este domingo contra los Texans de Houston, cuando a los 41 años se convirtió en el ala cerrada más longevo en jugar un partido de la NFL

Al entrar al juego en la cuarta jugada de la primera serie de Denver, también se convirtió en el jugador de mayor edad en aparecer en un juego en la historia de la franquicia.

Lewis es el segundo jugador activo más viejo de la NFL, detrás de Aaron Rodgers, quien cumplirá 42 años en diciembre.

Lewis fue contratado para el equipo de práctica el miércoles y ascendido el sábado al roster activo.

Evan Engram y Adam Trautman son los únicos alas cerradas sanos de los Broncos, con Lucas Krull (pie) en la lista de lesionados y Nate Adkins sufriendo una lesión de rodilla el fin de semana pasado en la victoria de Denver 44-24 sobre los Cowboys de Dallas. Adkins también se alineaba rutinariamente como fullback y H-back, y Lewis ha sido durante mucho tiempo uno de los mejores alas cerradas bloqueadores de la NFL

Lewis fue una selección de primera ronda (28 meses en general) por los Jaguars de Jacksonville de UCLA en 2006, el mismo año en que el entrenador de los Broncos, Sean Payton, obtuvo su primer trabajo como entrenador en jefe en Nueva Orleans. Lewis jugó 12 temporadas en Jacksonville, cinco en Green Bay y las dos últimas en Chicago, donde apareció en los 17 juegos la temporada pasada.


