La dupla necesitó una hora y 38 minutos para sellar su clasificación y superar la instancia en la que habían quedado eliminados el año pasado

Inicio / Deportes / Marcelo Arévalo y Mate Pavic avanzan a la final de Wimbledon

El salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic aseguraron su lugar en la final del torneo de dobles de Wimbledon tras derrotar en semifinales a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Putz con parciales de 7-6(8) y 6-2.

La dupla necesitó una hora y 38 minutos para sellar su clasificación y superar la instancia en la que habían quedado eliminados el año pasado, cuando no lograron avanzar al duelo por el título en el All England Club.

Invictos sobre césped

Arévalo y Pavic llegan a la definición con una destacada racha sobre hierba, ya que han ganado todos los encuentros disputados en esta superficie durante la temporada.

Entre esos resultados destaca la conquista del torneo de Queen's, conseguido semanas antes de Wimbledon.

Gracias a este desempeño, el salvadoreño y el croata disputarán por primera vez la final del Grand Slam británico, con la posibilidad de obtener su segundo título de esta categoría como pareja, luego del conquistado en Roland Garros el año pasado.

La final, programada para el sábado, enfrentará a Arévalo y Pavic con los vencedores del duelo entre los primeros cabezas de serie, el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten, y la pareja integrada por el australiano Thanasi Kokinakis y el estadounidense Alexander Kovacevic.