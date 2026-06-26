Diversos medios aseguraron que cuatro futbolistas de la selección uruguaya pidieron una reunión con Marcelo Bielsa al señalar sus inconformidades

Inicio / Deportes / Uruguay, un 'polvorín' a horas del partido contra España

A unas horas de enfrentarse contra la selección de España, el director técnico de Uruguay saldrá casi con la obligación de ganar para clasificar a la fase de eliminación del Mundial 2026.

De acuerdo con el grupo, la Celeste cuenta con dos de los seis puntos posibles, por lo que solo el triunfo aseguraría su estadía en la magna justa deportiva.

Ante el cuestionamiento sobre el próximo enfrentamiento, Marcelo Bielsa mencionó que su plantilla deberá salir a ganar.

Diversos medios aseguraron que cuatro futbolistas de la selección uruguaya pidieron una reunión con Marcelo Bielsa y en dicho encuentro le plantearon que no aguantan la forma de entrenar que propone el cuerpo técnico del argentino.

Fede Valverde, Rodrigo Bentancur, Sergio Rochet y Manuel Ugarte también señalaron que le propusieron una forma de encarar el próximo partido.

Los problemas de Bielsa con la selección de Uruguay no son nuevos

Luego de la última Copa América, Luis Suárez renunció a la selección acusando al argentino de malos tratos.

Luego de no ser convocado en los primeros juegos del ciclo encabezado por el rosarino, Suárez volvió a ponerse la Celeste para jugar por eliminatorias y fue convocado para el torneo continental.

El 2 de septiembre de 2024, el futbolista del Inter Miami anunció sorpresivamente su retiro de la selección, pero en una entrevista reveló las razones que lo impulsaron a tomar esta decisión.

Mencionó que hubo futbolistas que le pidieron al argentino "que por lo menos les dijera buen día" y apuntó que no debería sorprender si más jugadores renunciaban a jugar con Uruguay.

Por otra parte, dijo que a algunos de los trabajadores vinculados a la selección, como los utileros o los fisioterapeutas, "les encantaba" trabajar con Óscar Washington Tabárez o Diego Alonso, anteriores seleccionadores, y que ya no disfrutaban de su labor.

Fede Valverde, uno de los líderes del plantel, ha corroborado esa versión, dijo que Suárez no exageró y que la forma de solucionar los problemas era hablando, mientras que el capitán Josema Giménez, desveló que mucha gente estaba viendo un caos y que él veía una oportunidad de crecer como grupo.